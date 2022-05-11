Так, у рамках програми "Солідарні з Україною" Варшавський університет спільно з міжвузівським Центром Інформатизації в Польщі розробили ресурс ukraina.irk.edu.pl. Орієнтований він на українських студентів та викладачів, а уся інформація там доступна українською, польською та англійською мовами.

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На порталі можна дізнатися усе про польські вищі навчальні заклади, про стажування та доступні вакансії для працівників сфери освіти. У програмі беруть участь понад десять вишів Польщі, серед яких вищезгаданий Варшавський та Ягеллонський університети.

До слова! Університети Польщі виділили загалом 2437 місць для українських кандидатів. З них 1507 місць – для абітурієнтів та 930 – для студентів, які переводяться на старші курси.

Для українських студентів буде діяти спрощена система вступу до університетів Польщі. З огляду на те, що через війну не усім випускникам з України вдалося отримати на руки атестати чи дипломи, польскі освітяни пропрацювали процедуру перевірки реальних знань абітурієнтів.

Українці, які хочуть залишитися на навчання у Польщі, матимуть змогу набути статусу студента вже на "нульовому" році навчання, так званому мовному році. Нагадаємо, що відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, безкоштовне навчання можливе лише польською мовою. У більшості випадків польською потрібно володіти на рівні B2. Мати сертифікат не обов'язково, адже ваші знання перевірятимуть під час співбесіди.

До теми! Для біженців з України німецькі виші також спростили умови вступу. Читайте у нашому матеріалі, як стати студентом у Німеччині. Там ми розповідаємо, хто може розраховувати на навчання та які вимоги діють на сьогодні.

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