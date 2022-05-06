Розповідаємо, хто може розраховувати на навчання у німецькому університеті та які вимоги діють на сьогодні.

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Що відомо про умови вступу до університету в Німеччині

Спрощена система вступу стосується українських випускників, які через війну не змогли скласти іспити та отримати атестат. А також першокурсників з вищих навчальних закладів України, які з тієї ж причини змушені були призупинити навчання.

Згідно з німецькими законами, щоб мати змогу навчатись в тамтешньому університеті, українським школярам треба додатково провчитися один рік або у ВНЗ в Україні, або у коледжі підготовки до вищої освіти в Німеччині. Досі для цього треба було обов'язково мати атестат.

Сьогодні до коледжу Studienkolleg — це підготовчі курси для абітурієнтів, які закінчили школу в одній з країн, що не входять до ЄС, — приймають українських школярів без атестата.

Українські першокурсники можуть подавати заявку на студентське місце безпосередньо до одного з університетів Німеччини. Для них вступні іспити зазвичай відсутні, але треба знати німецьку мову.

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