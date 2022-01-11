У Польщі відзначили 30 річницю дипломатичних стосунків з Україною

На фасадах Президентського палацу (Варшава) та Маріїнського палацу (Київ) засвітилася урочиста ілюмінація. Подія приурочена до 30 річниці встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Україною.

Мешканців держав привітав глава Польщі Анджей Дуда. Зокрема, він звернувся до президента України.

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Дякую президенту Володимиру Зеленському за дружбу та співпрацю. Польща підтримує Україну. Разом ми сильніші,

– відзначив він.

Зауважимо, допис з привітанням у своєму твітері розмістив й Зеленський. Публікація супроводжується відповідним фото.

Прапори країн на фасаді Маріїнського палацу у Києві / Фото з твітеру Володимира Зеленського

Дипломатичні відносини між Польщею та Україною було встановлено 8 січня 1992 року. Країни активно співпрацюють в економічній, політичній, культурній, науковій, енергетичній, оборонній сферах.