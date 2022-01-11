Мешканців держав привітав глава Польщі Анджей Дуда. Зокрема, він звернувся до президента України.
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Дякую президенту Володимиру Зеленському за дружбу та співпрацю. Польща підтримує Україну. Разом ми сильніші,
– відзначив він.
Зауважимо, допис з привітанням у своєму твітері розмістив й Зеленський. Публікація супроводжується відповідним фото.
Прапори країн на фасаді Маріїнського палацу у Києві / Фото з твітеру Володимира Зеленського