Мешканців держав привітав глава Польщі Анджей Дуда. Зокрема, він звернувся до президента України.

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Дякую президенту Володимиру Зеленському за дружбу та співпрацю. Польща підтримує Україну. Разом ми сильніші,

– відзначив він.

Зауважимо, допис з привітанням у своєму твітері розмістив й Зеленський. Публікація супроводжується відповідним фото.

Прапори країн на фасаді Маріїнського палацу у Києві / Фото з твітеру Володимира Зеленського

Довідка: Дипломатичні відносини між Польщею та Україною було встановлено 8 січня 1992 року. Країни активно співпрацюють в економічній, політичній, культурній, науковій, енергетичній, оборонній сферах.