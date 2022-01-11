Жителей государств поздравил глава Польши Анджей Дуда. В частности, он обратился к президенту Украины.
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Благодарю президента Владимира Зеленского за дружбу и сотрудничество. Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее,
– отметил он.
Заметим, сообщение с приветствием в своем твиттере разместил и Зеленский. Публикация сопровождается соответствующим фото.
Флаги стран на фасаде Мариинского дворца в Киеве / Фото с твитера Владимира Зеленского