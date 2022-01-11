Жителей государств поздравил глава Польши Анджей Дуда. В частности, он обратился к президенту Украины.

Интересно Миндальный пирог и странные надписи на дверях: как проводят 6 января в Польше

Благодарю президента Владимира Зеленского за дружбу и сотрудничество. Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее,

– отметил он.

Заметим, сообщение с приветствием в своем твиттере разместил и Зеленский. Публикация сопровождается соответствующим фото.

Флаги стран на фасаде Мариинского дворца в Киеве / Фото с твитера Владимира Зеленского

Справка: Дипломатические отношения между Польшей и Украиной были установлены 8 января 1992 года. Страны активно сотрудничают в экономической, политической, культурной, научной, энергетической, оборонной сферах.