У трьох містах Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців з України: яку допомогу надають

9 вересня 2022 , 11:39
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Джерело:

ADRA Polska

Фундація ADRA Polska відкрила три інтеграційні центри для біженців з України. Зокрема, у Любліні, Варшаві та Бидгощі.

У Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців

Незабаром фундація планує відкрити такі центри й у Катовіце та Зеленій Гурі. Центри комплексної фахової допомоги пропонують українським біженцям чималий спектр послуг. 

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Так, у центрах біженці з України, які вирішили залишитися в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу, консультації з питань профорієнтації, працевлаштування та інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей.

Центр у Варшаві

Контакти: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1, Warszawa. Працює з понеділка по п'ятницю, крім вівторка, з 9:30 до 15:30. Контактний телефон: +48 500 406 890.

Центр у Любліні

Адреса: ul. Krakowskie Przedmieście, 21.

Центр у Бидгощі

Контакти: вул. Dworcowa 57 з понеділка по п’ятницю, крім вівторка, з 8:00 до 16:00. В разі питань звертатися на електронну пошту spastuszewski@adra.pl

У кожному з центрів можна отримати:

  • надання інформації щодо перебування;
  • юридичні та професійні консультації;
  • курси польської мови;
  • допомогу в офіційних питаннях, пов'язаних з життям в Польщі;
  • індивідуальні консультації та психологічні поради;
  • допомогу у подоланні стресу і воєнної травми;
  • підтримку в умовах кризи;
  • денну опіку для дітей.

Тож, можете звертатися і вам нададуть допомогу, якої потребуєте!

Автор: Марта Касіянчук