У трьох містах Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців з України: яку допомогу надають
Джерело:ADRA Polska
Фундація ADRA Polska відкрила три інтеграційні центри для біженців з України. Зокрема, у Любліні, Варшаві та Бидгощі.
У Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців
Незабаром фундація планує відкрити такі центри й у Катовіце та Зеленій Гурі. Центри комплексної фахової допомоги пропонують українським біженцям чималий спектр послуг.
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Так, у центрах біженці з України, які вирішили залишитися в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу, консультації з питань профорієнтації, працевлаштування та інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей.
Центр у ВаршавіКонтакти: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1, Warszawa. Працює з понеділка по п'ятницю, крім вівторка, з 9:30 до 15:30. Контактний телефон: +48 500 406 890.
Центр у ЛюблініАдреса: ul. Krakowskie Przedmieście, 21.
Центр у БидгощіКонтакти: вул. Dworcowa 57 з понеділка по п’ятницю, крім вівторка, з 8:00 до 16:00. В разі питань звертатися на електронну пошту spastuszewski@adra.pl
У кожному з центрів можна отримати:
- надання інформації щодо перебування;
- юридичні та професійні консультації;
- курси польської мови;
- допомогу в офіційних питаннях, пов'язаних з життям в Польщі;
- індивідуальні консультації та психологічні поради;
- допомогу у подоланні стресу і воєнної травми;
- підтримку в умовах кризи;
- денну опіку для дітей.
Тож, можете звертатися і вам нададуть допомогу, якої потребуєте!