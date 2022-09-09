В Польше открыли интеграционные центры для беженцев

Вскоре фонд планирует открыть такие центры и в Катовице и Зеленой Гуре. Центры комплексной помощи предлагают украинским беженцам немалый спектр услуг.

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Так, в центрах беженцы из Украины, решившие остаться в Польше, получат психологическую и кризисную помощь, консультации по вопросам профориентации, трудоустройства и интеграции в польское общество, юридические советы, помощь в изучении польского языка, услуги по переводу и даже дневной опеки для детей.

Центр в Варшаве

Контакты: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1, Warszawa. Работает с понедельника по пятницу, кроме вторника, с 9:30 до 15:30. Контактный телефон: +48500406890.

Центр в Люблине

Адрес: ул. Краковские Przedmieście, 21.

Центр в Быдгоще

Контакты: ул. Dworcowa 57 с понедельника по пятницу, кроме вторника, с 8:00 до 16:00. В случае вопросов обращаться по электронной почте spastuszewski@adra.pl

В каждом из центров можно получить:

предоставление информации о пребывании;

юридические и профессиональные консультации;

курсы польского языка;

помощь в официальных вопросах, связанных с жизнью в Польше;

индивидуальные консультации и психологические советы;

помощь в преодолении стресса и военной травме;

поддержку в условиях кризиса;

дневную опеку для детей.

Так что, можете обращаться и вам окажут помощь, в которой нуждаетесь!