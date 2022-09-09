В Польше открыли интеграционные центры для беженцев

Вскоре фонд планирует открыть такие центры и в Катовице и Зеленой Гуре. Центры комплексной помощи предлагают украинским беженцам немалый спектр услуг.

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Так, в центрах беженцы из Украины, решившие остаться в Польше, получат психологическую и кризисную помощь, консультации по вопросам профориентации, трудоустройства и интеграции в польское общество, юридические советы, помощь в изучении польского языка, услуги по переводу и даже дневной опеки для детей.

Центр в Варшаве

Центр в Люблине

Центр в Быдгоще

В каждом из центров можно получить:

  • предоставление информации о пребывании;
  • юридические и профессиональные консультации;
  • курсы польского языка;
  • помощь в официальных вопросах, связанных с жизнью в Польше;
  • индивидуальные консультации и психологические советы;
  • помощь в преодолении стресса и военной травме;
  • поддержку в условиях кризиса;
  • дневную опеку для детей.

Так что, можете обращаться и вам окажут помощь, в которой нуждаетесь!