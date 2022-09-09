У Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців
Незабаром фундація планує відкрити такі центри й у Катовіце та Зеленій Гурі. Центри комплексної фахової допомоги пропонують українським біженцям чималий спектр послуг.
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Так, у центрах біженці з України, які вирішили залишитися в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу, консультації з питань профорієнтації, працевлаштування та інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей.
Центр у Варшаві
Центр у Любліні
Центр у Бидгощі
У кожному з центрів можна отримати:
- надання інформації щодо перебування;
- юридичні та професійні консультації;
- курси польської мови;
- допомогу в офіційних питаннях, пов'язаних з життям в Польщі;
- індивідуальні консультації та психологічні поради;
- допомогу у подоланні стресу і воєнної травми;
- підтримку в умовах кризи;
- денну опіку для дітей.
Тож, можете звертатися і вам нададуть допомогу, якої потребуєте!