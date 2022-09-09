У Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців

Незабаром фундація планує відкрити такі центри й у Катовіце та Зеленій Гурі. Центри комплексної фахової допомоги пропонують українським біженцям чималий спектр послуг.

Читайте також У Кракові проведуть безкоштовні курси з надання першої медичної допомоги: як записатися

Так, у центрах біженці з України, які вирішили залишитися в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу, консультації з питань профорієнтації, працевлаштування та інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей.

Центр у Варшаві

Центр у Любліні

Центр у Бидгощі

У кожному з центрів можна отримати:

  • надання інформації щодо перебування;
  • юридичні та професійні консультації;
  • курси польської мови;
  • допомогу в офіційних питаннях, пов'язаних з життям в Польщі;
  • індивідуальні консультації та психологічні поради;
  • допомогу у подоланні стресу і воєнної травми;
  • підтримку в умовах кризи;
  • денну опіку для дітей.

Тож, можете звертатися і вам нададуть допомогу, якої потребуєте!