У Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців

Незабаром фундація планує відкрити такі центри й у Катовіце та Зеленій Гурі. Центри комплексної фахової допомоги пропонують українським біженцям чималий спектр послуг.

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Так, у центрах біженці з України, які вирішили залишитися в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу, консультації з питань профорієнтації, працевлаштування та інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей.

Центр у Варшаві

Контакти: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1, Warszawa. Працює з понеділка по п'ятницю, крім вівторка, з 9:30 до 15:30. Контактний телефон: +48 500 406 890.

Центр у Любліні

Адреса: ul. Krakowskie Przedmieście, 21.

Центр у Бидгощі

Контакти: вул. Dworcowa 57 з понеділка по п’ятницю, крім вівторка, з 8:00 до 16:00. В разі питань звертатися на електронну пошту spastuszewski@adra.pl

У кожному з центрів можна отримати:

надання інформації щодо перебування;

юридичні та професійні консультації;

курси польської мови;

допомогу в офіційних питаннях, пов'язаних з життям в Польщі;

індивідуальні консультації та психологічні поради;

допомогу у подоланні стресу і воєнної травми;

підтримку в умовах кризи;

денну опіку для дітей.

Тож, можете звертатися і вам нададуть допомогу, якої потребуєте!