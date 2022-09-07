Так, у Кракові запрошують жителів та гостей міста взяти участь у безкоштовних курсах з надання першої медичної допомоги. На вересень заплановано чотири заняття. Навчання організоване в рамках міської програми підвищення безпеки "Безпечний Краків".
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Що охоплює програма курсу
- Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора;
- Непритомність і втрата свідомості (відмінності й способи реагування);
- Зупинка кровотеч (особливо артеріальних);
- Задуха;
- Напад епілепсії;
- Травми кінцівок;
- Опіки;
- Інші поширені екстрені ситуації;
- Симуляції реальних подій.
Найближчі дні, коли проводитимуть навчання
- Понеділок (12 вересня) – 17:00 – 21:00;
- Вівторок (13 вересня) – 15:00 – 19:00;
- Середа (21 вересня) – 15:00 – 19:00;
- Середа (28 вересня) – 17:00 – 21:00.
Місце проведення: Воєводська публічна бібліотека в Кракові, вул. Rajska 1, каб. 247 (2 поверх).