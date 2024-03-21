У Польщі відбудеться гігантський стрибок цін: що подорожчає вже у квітні?
Джерело:InPoland
Людей, які мешкають на території Польщі, попередили про подорожчання продуктів. Причиною стало скасування харчового податку.
Ціни зростуть вже у квітні цього року. Мовиться про подорожчання фактично всіх продуктів. Зокрема, молочних та м'ясних продуктів.
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Насамперед подорожчають:
- молочні продукти;
- яйця;
- м'ясо, м'ясні вироби та субпродукти;
- овочі та їстівні коренеплоди;
- риба та морепродукти;
- заморожені картопля, овочі та фрукти.
На скільки відсотків відбудеться зростання цін, наразі не повідомляють. Прогнозують, що мовиться щонайменше про понад 5%.
Також зауважують, що варто готуватися до подорожчання:
- газованих вод;
- лісових та волоських горіхів;
- меду;
- соків;
- морозива.
Загалом статистика каже, що на продукти поляки витрачають щонайменше 30%.Важливо! В уряді заявили, що упродовж 2 років українські підприємці сплатили податків та внесків на страхування у розмірі 2,3 мільярда євро.
Зауважимо, що середня зарплата у Польщі становить 4242 злотих на місяць (1 злотий – 9,84 гривні) до віднімання різноманітних виплат. Очікують, що це зростання цін не має суттєво вплинути на рівень життя у країні.