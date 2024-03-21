У Польщі відбудеться гігантський стрибок цін: що подорожчає вже у квітні?

21 березня 2024, 10:17
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Джерело:

InPoland

Людей, які мешкають на території Польщі, попередили про подорожчання продуктів. Причиною стало скасування харчового податку.

Ціни зростуть вже у квітні цього року. Мовиться про подорожчання фактично всіх продуктів. Зокрема, молочних та м'ясних продуктів. 

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Насамперед подорожчають:

  • молочні продукти;
  • яйця;
  • м'ясо, м'ясні вироби та субпродукти;
  • овочі та їстівні коренеплоди;
  • риба та морепродукти;
  • заморожені картопля, овочі та фрукти.

На скільки відсотків відбудеться зростання цін, наразі не повідомляють. Прогнозують, що мовиться щонайменше про понад 5%.

Також зауважують, що варто готуватися до подорожчання:

  • газованих вод;
  • лісових та волоських горіхів;
  • меду;
  • соків;
  • морозива.

Загалом статистика каже, що на продукти поляки витрачають щонайменше 30%. 

Важливо! В уряді заявили, що упродовж 2 років українські підприємці сплатили податків та внесків на страхування у розмірі 2,3 мільярда євро. 

Зауважимо, що середня зарплата у Польщі становить 4242 злотих на місяць (1 злотий – 9,84 гривні) до віднімання різноманітних виплат. Очікують, що це зростання цін не має суттєво вплинути на рівень життя у країні. 

Автор: Мар'яна Бекало