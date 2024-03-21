Цены вырастут уже в апреле этого года. Говорится о подорожании фактически всех продуктов. В частности, молочных и мясных продуктов.
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Прежде всего подорожают:
- молочные продукты;
- яйца;
- мясо, мясные изделия и субпродукты мясные изделия и субпродукты;
- овощи и съедобные корнеплоды;
- рыба и морепродукты;
- замороженные картофель, овощи и фрукты.
На сколько процентов произойдет рост цен, пока не сообщают. Прогнозируют, что говорится как минимум о более 5%.
Также отмечают, что стоит готовиться к подорожанию:
- газированных вод;
- лесных и грецких орехов;
- меда;
- соков;
- мороженого.
В общем статистика говорит, что на продукты поляки тратят не менее 30%.
Заметим, что средняя зарплата в Польше составляет 4242 злотых в месяц (1 злотый – 9,84 гривны) до вычитания различных выплат. Ожидается, что этот рост цен не должен существенно повлиять на уровень жизни в стране.