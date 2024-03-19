Найпопулярнішими серед туристів у Німеччині є Берлін та Мюнхен (до слова, його визнали найбезпечнішим містом для жінок, які подорожують наодинці). Однак країна має ще багато must visit міст. Закордон 24 розповідає про найцікавіші.

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Які міста Німеччини варто відвідати

Нюрнберг

Камерне місто у самому серці Баварії має багату історію та особливу середньовічну атмосферу. Однією з "візитівок" міста є Нюрнберзька фортеця. Також мандрівникам варто прогулятися Ринковою площею (їй – понад шість століть), відвідати Храм святого Лаврентія та поринути у дитинство в місцевому музеї іграшок.



Нюрнберг запрошує відчути атмосферу Середньовіччя / Unsplash

Ерфурт

Студентське містечко у Тюрингії. Саме там розташований один з найстарших університетів Німеччини.

Серед його випускників – Мартін Лютер та Йоганн Гутенберг. Ерфурт – ідеальна локація для прихильників естетики Dark Academia. Можна взяти каву в одній з місцевих кав'ярень й вирушити гуляти готичними вуличками міста. Обов'язкові зупинки – на старовинному Мосту торговців та біля Ерфуртського собору.



Готичний Ерфурт зачаровує / Unsplash

Ротенбург-на-Таубері

Місто, яке телепортувалося у Баварію з казок. Саме там розташований будиночок, який надихнув Волта Діснея на майстерню Джузеппе з "Піноккіо". Місто романтиків й Різдва. Місцевими вуличками можна гуляти вічно. Все Старе місто – як музей просто неба.



Казковий Ротенбург-на-Таубері / Unsplash

Мейсен

"Порцелянова столиця" Саксонії. Саме тут з'явилася перша у світі мануфактура з виготовлення твердої порцеляни. Вона пережила століття й буремні епохи та зберегла свій бренд до сьогодні. Привезти з Німеччини якусь дрібничку з мейсенської порцеляни – мрія багатьох шанувальників прекрасного. Також Мейсен відомий своїм казковим замком Зібенайхен та фортецею Альбрехтсбург.



Місто замки й порцеляни чекає у гості / Unsplash

Моріцбург

Саксонське місто Попелюшки. Його головною локацією є замок, у якому знімали легендарну чесько-німецьку казку "Три горішки для Попелюшки".



Замок Попелюшки у Моріцбурзі / Unsplash

Окрім того, мандрівникам рекомендують і просто прогулятися затишними вуличками Моріцбурга, випити кави або вина у місцевих закладах й (якщо пощастить) відвідати маленький місцевий ярмарок.