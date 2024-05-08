Робота у Польщі: у яких сферах найбільший дефіцит працівників

Польща повідомила про доступних 85 тисяч вакансій у березні. Значний дефіцит кадрів у країні посилюється міграцією українців до інших європейських країн.

Яких працівників найбільше не вистачає у Польщі – розповідаємо далі у матеріалі!

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У Польщі великий дефіцит кадрів

На польському ринку праці існує високий попит на працівників з конкретними виробничими знаннями:

електрики,

механіки,

інженери з автоматизації,

зварювальники,

оператори навантажувачів.

Також є потреба в працівниках, які можуть ефективно виконувати прості повторювані завдання. У сфері логістики найбільша потреба – у водіях вантажівок.

На ситуацію вплинув відтік українських мігрантів, які вибирають інші європейські країни. Самі поляки також через інфляцію та економічні умови в Польщі все більше їдуть працювати до Німеччини чи Нідерландів,

– кажуть представники компаній з працевлаштування.

Попри те, що роботодавці пропонують конкурентоспроможні зарплати та соціальні пакети, вони все ще намагаються залучити необхідну кількість працівників. Наприклад, оператору навантажувача готові платити до 5 873 злотих (57,7 тисячі гривень) до відрахування податків.

Яких вакансій зараз багато для українців

У Європі міграційна платформа EWL повідомляє про збільшення кількості вакансій у зв'язку з початком виробничого сезону та сезонних польових робіт.

За словами керівниці міжнародної рекрутації платформи EWL Маргарити Нестеренко, робота для українців, де знання мови й навички не вимагаються, також є – це переважно вакансії у Східній Європі.



У Польщі стартував сезон роботи на полях / Фото Unsplash

Так, у Польщі є вакансії на заводи з виробництва м'ясної продукції, у машинобудівній галузі. Також потрібні працівники на логістичні склади для комплектування замовлень. Зарплата – 4 – 5 тисяч злотих на руки в місяць (39 – 49 тисяч гривень).

Також з середини квітня почалися сезонні роботи на полях. У сільському господарстві в першу чергу шукають працівників для збору полуниці.

Зауважимо, Німеччина також стикається із браком фахівців у різних галузях. Майже 2 мільйони спеціалістів потрібні по всій країні. У ФРН шукають не лише так званих працівників "робочої сили", а й тих, хто кваліфікований у сферах IT та інженерії.