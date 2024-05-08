Каких работников больше всего не хватает в Польше – рассказываем далее в материале!

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В Польше большой дефицит кадров

На польском рынке труда существует высокий спрос на работников с конкретными производственными знаниями:

электрики,

механики,

инженеры по автоматизации,

сварщики,

операторы погрузчиков.

Также есть потребность в работниках, которые могут эффективно выполнять простые повторяющиеся задачи. В сфере логистики наибольшая потребность – в водителях грузовиков.

На ситуацию повлиял отток украинских мигрантов, которые выбирают другие европейские страны. Сами поляки также из-за инфляции и экономические условия в Польше все больше едут работать в Германию или Нидерланды,

– говорят представители компаний по трудоустройству.

Несмотря на то, что работодатели предлагают конкурентоспособные зарплаты и социальные пакеты, они все еще пытаются привлечь необходимое количество работников. Например, оператору погрузчика готовы платить до 5 873 злотых (57,7 тысячи гривен) до вычета налогов.

Каких вакансий сейчас много для украинцев

В Европе миграционная платформа EWL сообщает об увеличении количества вакансий в связи с началом производственного сезона и сезонных полевых работ.

По словам руководительницы международной рекрутации платформы EWL Маргариты Нестеренко, работа для украинцев, где знания языка и навыки не требуются, также есть – это преимущественно вакансии в Восточной Европе.



В Польше стартовал сезон работы на полях / Фото Unsplash

Так, в Польше есть вакансии на заводы по производству мясной продукции, в машиностроительной отрасли. Также нужны работники на логистические склады для комплектования заказов. Зарплата – 4 – 5 тысяч злотых на руки в месяц (39 – 49 тысяч гривен).

Также с середины апреля начались сезонные работы на полях. В сельском хозяйстве в первую очередь ищут работников для сбора клубники.

Заметим, Германия также сталкивается с нехваткой специалистов в различных отраслях. Почти 2 миллиона специалистов нужны по всей стране. В ФРГ ищут не только так называемых работников "рабочей силы", но и тех, кто квалифицирован в сферах IT и инженерии.