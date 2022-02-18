Саме для них і створили Фонд підтримки позичальників, які мають проблеми з погашенням зобов'язань за кредитом.

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Як працює Фонд підтримки позичальників

Він передбачає надання разової допомоги у 72 тисячі злотих для тих позичальників, які виконають умови. Зауважимо, що ці гроші треба буде обов'язково повернути банку. Як мовиться в умовах, гроші можна отримати на строк не більше 3 років у сумі, що не перевищує 2000 злотих на місяць.

Це рішення вигідне тим, що кредит у рамках фонду є безпроцентним, що варто наголосити, коли мовиться про майже 10% інфляції. Крім того, є 2-річний пільговий період погашення, та протягом цього часу можна відновити свій бюджет.

Зверніть увагу! На підтримку можуть розраховувати іноземці.

Яких умов слід дотримуватися

На додаток до іпотеки, ви повинні відповідати хоча б одній з наступних умов, щоб мати право на підтримку:

на день подання заявки хоча б один із позичальників має бути безробітним;

щомісячні витрати на обслуговування кредиту перевищують половину місячного доходу сім'ї,

щомісячний дохід після вирахування кредитного платежу не перевищує 1 552 злотих для домогосподарства з однієї людини.

Важлива деталь! Підтримку Фонду не отримає позичальник, який сам розірвав трудовий договір або втратив його за своєю виною.

Як отримати допомогу

Позичальник, який хоче отримати підтримку, має подати відповідну заяву до банку, в якому він брав кредит. Додаток має містити таку інформацію, як:

ім'я та прізвище,

адреса місця проживання,

номер PESEL,

номер посвідчення особи (вид та номер іншого документа, що посвідчує особистість),

ідентифікаційний номер кредитного договору.

Додатково у заяві повинні бути описані обставини, які є підставою для надання підтримки або надання кредиту на погашення боргу, утримуватися інформація про щомісячні витрати на обслуговування житлового кредиту та щомісячний доход домогосподарства.

Зауважимо, що у Польщі вп'яте підвищать процентну ставку. Це означає, що кредити на житло подорожчають. Варто зазначити, що масштаби підвищення були у межах тих, які прогнозували більшість економістів.