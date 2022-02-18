Саме для них і створили Фонд підтримки позичальників, які мають проблеми з погашенням зобов'язань за кредитом.
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Як працює Фонд підтримки позичальників
Він передбачає надання разової допомоги у 72 тисячі злотих для тих позичальників, які виконають умови. Зауважимо, що ці гроші треба буде обов'язково повернути банку. Як мовиться в умовах, гроші можна отримати на строк не більше 3 років у сумі, що не перевищує 2000 злотих на місяць.
Це рішення вигідне тим, що кредит у рамках фонду є безпроцентним, що варто наголосити, коли мовиться про майже 10% інфляції. Крім того, є 2-річний пільговий період погашення, та протягом цього часу можна відновити свій бюджет.
Яких умов слід дотримуватися
На додаток до іпотеки, ви повинні відповідати хоча б одній з наступних умов, щоб мати право на підтримку:
- на день подання заявки хоча б один із позичальників має бути безробітним;
- щомісячні витрати на обслуговування кредиту перевищують половину місячного доходу сім'ї,
- щомісячний дохід після вирахування кредитного платежу не перевищує 1 552 злотих для домогосподарства з однієї людини.
Як отримати допомогу
Позичальник, який хоче отримати підтримку, має подати відповідну заяву до банку, в якому він брав кредит. Додаток має містити таку інформацію, як:
- ім'я та прізвище,
- адреса місця проживання,
- номер PESEL,
- номер посвідчення особи (вид та номер іншого документа, що посвідчує особистість),
- ідентифікаційний номер кредитного договору.
Додатково у заяві повинні бути описані обставини, які є підставою для надання підтримки або надання кредиту на погашення боргу, утримуватися інформація про щомісячні витрати на обслуговування житлового кредиту та щомісячний доход домогосподарства.
Зауважимо, що у Польщі вп'яте підвищать процентну ставку. Це означає, що кредити на житло подорожчають. Варто зазначити, що масштаби підвищення були у межах тих, які прогнозували більшість економістів.