Именно для них и создали Фонд поддержки заемщиков, имеющих проблемы с погашением обязательств по кредиту.

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Как работает Фонд поддержки заемщиков

Он предусматривает предоставление разовой помощи в 72 тысячи злотых для заемщиков, которые выполнят условия. Заметим, что эти деньги нужно будет обязательно вернуть банку. Как говорится в условиях, деньги можно получить на срок не более 3 лет в сумме, не превышающей 2000 злотых в месяц.

Это решение выгодно тем, что кредит в рамках фонда является беспроцентным, что следует отметить, когда речь идет о почти 10% инфляции. Кроме того, есть 2-летний льготный период погашения и в течение этого времени можно восстановить свой бюджет.

Обратите внимание! В поддержку могут рассчитывать иностранцы.

Каких условий следует соблюдать

В дополнение к ипотеке, вы должны соответствовать хотя бы одному из следующих условий, чтобы иметь право на поддержку:

на день подачи заявки хотя бы один из заемщиков должен быть безработным;

ежемесячные расходы на обслуживание кредита превышают половину месячного дохода семьи,

ежемесячный доход после вычета кредитного платежа не превышает 1552 злотых для домохозяйства с одного человека.

Важная деталь! Поддержку Фонда не получит заемщик, который сам расторг трудовой договор или потерял его по своей вине.

Как получить помощь

Заемщик, желающий получить поддержку, должен подать соответствующее заявление в банк, в котором он брал кредит. Приложение должно содержать такую ​​информацию, как:

имя и фамилию,

адрес места жительства,

номер PESEL,

номер удостоверения личности (вид и номер другого документа, удостоверяющего личность),

идентификационный номер кредитного контракта.

Дополнительно в заявлении должны быть описаны обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления поддержки или предоставления кредита на погашение долга, содержаться информация о ежемесячных расходах по обслуживанию жилищного кредита и ежемесячный доход домохозяйства.

Заметим, что в Польше в пятый раз повысят процентную ставку. Это значит, что кредиты на жилье подорожают. Стоит отметить, что масштабы повышения были в пределах прогнозируемых большинством экономистов.