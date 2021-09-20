Поліцейські спіймали українців на гарячому – хлопці саме розбирали транспортні засоби марки Mercedes Sprinter. Всього на підпільному "СТО" знайшли 5 мікроавтобусів вартістю щонайменше 60 тисяч злотих (понад 400 тисяч гривень) кожен.

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Затримання злочинців

З 5 транспортних засобів принаймні 3 значились у німецьких базах даних, як викрадені. Серійні номери (VIN) були механічно видалені – таким чином українці намагались знищити можливість ідентифікувати авто.

У приміщенні правоохоронці виявили безліч деталей та комплектуючих різних автомобілів – експертиза встановить їх детальну ідентифікацію.

Крім цього, були вилучені інструменти, за допомогою яких злочинці викрадали транспортні засоби, а також пристрій для блокування GPS-сигналу, який міг би встановити місцезнаходження крадених мікроавтобусів.

Затримання українців у Польщі / Фото Lubuska Policja

Слідчі відкрили проти громадян України кримінальну справу. Рішенням суду міста Жаґань усі троє українців були тимчасово заарештовані. За такий злочин хлопцям загрожує позбавлення волі терміном від 3 місяців до 5 років.