Полицейские поймали украинцев с поличным – парни как раз разбирали транспортные средства марки Mercedes Sprinter. Всего на подпольном "СТО" нашли 5 микроавтобусов стоимостью не менее 60 тысяч злотых (более 400 тысяч гривен) каждый.

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Задержание преступников

С 5 транспортных средств по крайней мере 3 значились в немецких базах данных, как угнанные. Серийные номера (VIN) были механически удалены – таким образом украинцы пытались уничтожить возможность идентифицировать авто.

В помещении правоохранители обнаружили множество деталей и комплектующих различных автомобилей – экспертиза установит их детальную идентификацию.

Кроме этого, были изъяты инструменты, с помощью которых преступники похищали транспортные средства, а также устройство для блокировки GPS-сигнала, который мог бы установить местонахождение угнанных микроавтобусов.

Задержание украинцев в Польше / Фото Lubuska Policja

Следователи открыли против граждан Украины уголовное дело. Решением суда города Жагань все трое украинцев были временно арестованы. За такое преступление парням грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.