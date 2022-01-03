Свидетелями несчастного случая стали случайные туристы. Они и сообщили об инциденте спасателей.
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Женщина потеряла сознание, падая с вершины
27 декабря туристка поскользнулась и слетела вниз с пути у вершины Каспров Верх в Татрах. Женщина укатилась на 300 метров вниз, по дороге ударилась головой о землю и потеряла сознание.
Очевидцы сообщили об этом событии службы спасения, а дежурный спасатель поехал искать пострадавшую на лыжах. Вертолет скорой помощи доставил женщину в ближайшую больницу.
В каком состоянии пострадавшая
К счастью, женщина не получила серьезных травм, кроме:
- многочисленных ушибов,
- царапин и синяков.
Пока неизвестно, была ли туристка оборудована горнолыжными палками или другим зимним снаряжением.
Что известно о Татранском национальном паркеТатранский национальный парк Польши расположен на юге страны и граничит с одноименной заповедной зоной в Словакии. Фактически парк является единственной природной охраняемой территорией, одновременно находящейся в двух государствах. В национальном парке сохранилась экосистема в своем первозданном виде: озера, пещеры, дикая природа и живописные пешеходные тропы.
Отметим, что 24 октября на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз, который проводят в Турции, в море сорвалась украинская парашютистка. Кроме того, еще два турецких спортсмена столкнулись в небе с парапланом.