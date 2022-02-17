У Польщі стартувала подача PIT: що це та як правильно оформити

У вівторок, 15 лютого, у Польщі розпочалася подача PIT за 2021 рік. Цього разу Міністерство фінансів заохочує всіх користуватися державним електронним сервісом та сплачувати податки електронним способом.

Як зазначили у відомстві, прийняття декларацій за 2021 рік триватиме до 2 травня 2022 року.

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Що таке PIT

Це податок на доходи фізичних осіб в Польщі, який сплачує кожна особа, яка отримує доходи в країні, незалежно від того, чи є вона її громадянином.

Згідно з польським законодавством, з 1 лютого до 30 квітня кожного року працівник, який отримував доходи в Польщі протягом попереднього року, обов'язково повинен подати в податкове управління (US – Urząd Skarbowy) спеціальний розрахунок про доходи – податкову декларацію PIT.

Як краще подавати PIT

Навіть якщо ви вже не працюєте і взагалі не перебуваєте на території Польщі, однак минулого року отримували доходи у цій країні, ви будете зобов'язані подати податкову декларацію PIT.

Як пояснюють у Мінфіні, достатньо зареєструватися у сервісі e-Urzędu Skarbowego (електронна податкова

інспекція) та вибрати послугу Twój e-PIT. Потім перевірити або змінити свої дані та відправити декларацію.

Послуга включає форми PIT-37, PIT-38, PIT-28 та PIT-36.

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Декларація, підготовлена Національною податковою адміністрацією, містить низку відомостей, таких як:

дані платника податків та його податковий мікрорахунок,

податкові пільги для дітей,

звільнення від PIT для осіб до 26 років.

Як розповіла голова Національної податкової адміністрації Магдалена Жечковська, навіть якщо платник податків не подасть податкову декларацію вчасно, то 2 травня Національна податкова адміністрація прийме податкову декларацію PIT-37 та PIT-38, яку підготує самостійно на підставі наявних даних. Вона також зауважила, що завдяки Twój e-PIT річна податкова декларація завжди буде подаватися вчасно.