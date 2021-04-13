Кожному українцю, який бодай раз офіційно працював у Польщі, доводилося подавати декларацію про свої доходи. Самостійно розібратися у податковій системі країни буває доволі складно, тому більшість користується послугами посередників, які беруть за це гроші. Дедлайн подачі декларації – 30 квітня.

Однак насправді заповнити та подати податкову декларацію самостійно не так вже й складно. Сервіс TransferGo пропонує своїм користувачам безкоштовну інструкцію, яка допоможе уникнути зайвих витрат на послуги сторонніх компаній чи бухгалтерів.

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Податок на доходи у Польщі

У країні діє Personal Income Tax (PIT), тобто податок на доходи фізичних осіб, який сплачує кожна людина, яка отримує доходи в Польщі, незалежно від того, чи є вона її громадянином.

Навіть якщо ви вже закінчили свою роботу та повернулися до України, але минулого року отримували дохід, ви зобов’язані подати податкову декларацію.

Це важливо, адже невчасне декларування або повне ігнорування закону може призвести до низки високих штрафів, які згодом порушникам все одно доведеться сплатити.

Податкові декларації / Фото Pexels

Штрафи за несвоєчасне подання декларації PIT

За фактом порушення, контролюючі органи податкової інспекції розпочинають спеціальну процедуру. Санкції за правопорушення встановлюються індивідуально для кожного окремого випадку після проведення розслідування.

Нагадаємо, що дедлайн подачі декларації – 30 квітня. Штраф за запізнення зі здачею декларації може становити від 10 до 200 відсотків від суми мінімальної заробітної плати.

Якщо платник податку не дотримався терміну подання декларації, він має право скласти "czynny żal" – це добровільна заява про порушення термінів подачі податкової декларації. У цьому документі також міститься пояснення обставин, що призвели до неподання PIT у визначений термін.

Добровільна заява про порушення / Фото Unsplash

Дуже важливо оформити заяву до того, як податкова інспекція виявить факт порушення і почне процедуру розслідування. Документ повинен подаватись особисто або ж поштою у формі листа до податкової інспекції, відповідно до місця проживання іноземця в Польщі.

Якщо існує податкова заборгованість, її необхідно погасити якомога швидше, не забувши сплатити пеню, що складає 8 відсотків річних від загальної суми боргу.

Хто не зобов’язаний сплачувати податок

Від 1 серпня 2019 року у Польщі внесли зміни до податкового кодексу.

Відповідно до змін, працівники до 26 років, які здійснюють свою діяльність у Польщі за трудовим договором або договором доручення, звільнені від сплати 18 відсоткового податку на доходи фізичних осіб.

Ця пільга поширюється на працівників, річний дохід яких не перевищує 85 528 злотих, тобто місячний дохід може становити близько 7 127 злотих брутто.

Ліміт для тих, хто може не подавати декларації / Фото Unsplash

До ліміту враховуються зарплата на підставі трудового договору і договору доручення, а також з 2021 року враховуються грошові винагороди за студентські стажування та практики.

Ліміт є сукупним для всіх трудових договорів і доручень. Одночасно, нульовий PIT для молоді до 26 років не поширюється на доходи, отримані від:

• виконання роботи на підставі договору підряду;

• власної господарської діяльності;

• виплати соціальних допомог;

• виплати деяких стипендій;

• компенсацій за розірвання трудового договору тощо.

Інструкція заповнення декларації PIT

Відтепер процес заповнення декларації стає набагато легшим, і вже не потрібно витрачати додатковий час та гроші на посередників.

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PIT-28;

PIT-36;

PIT-37;

PIT-38.

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Як заповнити декларацію PIT: інструкція від сервісу TransferGo