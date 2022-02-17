Як зазначили у відомстві, прийняття декларацій за 2021 рік триватиме до 2 травня 2022 року.
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Що таке PIT
Це податок на доходи фізичних осіб в Польщі, який сплачує кожна особа, яка отримує доходи в країні, незалежно від того, чи є вона її громадянином.
Згідно з польським законодавством, з 1 лютого до 30 квітня кожного року працівник, який отримував доходи в Польщі протягом попереднього року, обов'язково повинен подати в податкове управління (US – Urząd Skarbowy) спеціальний розрахунок про доходи – податкову декларацію PIT.
Як краще подавати PIT
Як пояснюють у Мінфіні, достатньо зареєструватися у сервісі e-Urzędu Skarbowego (електронна податкова
інспекція) та вибрати послугу Twój e-PIT. Потім перевірити або змінити свої дані та відправити декларацію.
Послуга включає форми PIT-37, PIT-38, PIT-28 та PIT-36.
Актуально Податки у Польщі: як самостійно заповнити декларацію PIT – інструкція
Декларація, підготовлена Національною податковою адміністрацією, містить низку відомостей, таких як:
- дані платника податків та його податковий мікрорахунок,
- податкові пільги для дітей,
- звільнення від PIT для осіб до 26 років.
Як розповіла голова Національної податкової адміністрації Магдалена Жечковська, навіть якщо платник податків не подасть податкову декларацію вчасно, то 2 травня Національна податкова адміністрація прийме податкову декларацію PIT-37 та PIT-38, яку підготує самостійно на підставі наявних даних. Вона також зауважила, що завдяки Twój e-PIT річна податкова декларація завжди буде подаватися вчасно.