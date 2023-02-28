Такі заходи пов’язані з обов’язком оплати RTV-абонементу. У користувачів є 14 днів, щоб зареєструвати новий телевізор чи радіо. Це можна зробити у найближчому відділенні Poczta Polska або на сайті поштового оператора.

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У Польщі необхідно зареєструвати новий телевізор

Під час реєстрації приймача користувач отримує індивідуальний ідентифікаційний номер та номер банківського рахунку. Це і є підтвердженням реєстрації. Відмова від проходження такої процедури може призвести до штрафу в кілька сотень злотих. Poczta Polska може без попередження надсилати контролерів в домівки чи на підприємства відповідно до Закону про абонентську плату від 21 квітня 2005 року.

Це не листоноші, а спеціально уповноважені працівники. Вони зобов'язані представити мету візиту, повідомити особі, що перевіряється, а також повідомити про повноваження на проведення контрольних заходів щодо виконання обов'язку реєстрації rtv-приймачів та сплати абонентської плати за їхнє використання,

– йдеться в повідомленні.

Коли інспектор зайде до квартири і виявить незареєстрований приймач, то житель Польщі можете отримати штраф у 819 злотих за телевізор і 261 злотий за радіо. Звідки ці суми? Стягування еквівалентне 30 ставкам щомісячного збору.

Разом з тим, впускати інспектора до хати ніхто не зобов'язаний, а тому жодних "наслідків за замкнені двері" не буде.

Абонемент RTV: скільки потрібно заплатити у 2023 році

Місячна плата за користуванням радіо становить 8,70 злотих. За наявність і телевізора, і радіо потрібно заплатити 27,30 злотих. Від оплати звільняються пенсіонери старші 75 років, люди з інвалідністю і ветерани війни.