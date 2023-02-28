Такие меры связаны с обязанностью оплаты RTV-абонемента. У пользователей есть 14 дней, чтобы зарегистрировать новый телевизор или радио. Это можно сделать в ближайшем отделении Poczta Polska или на сайте почтового оператора.

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В Польше необходимо зарегистрировать новый телевизор

При регистрации приемника пользователь получает индивидуальный идентификационный номер и номер банковского счета. Это и есть подтверждение регистрации. Отказ от прохождения такой процедуры может привести к штрафу в несколько сот злотых. Poczta Polska может без предупреждения отправлять контролеров в дома или на предприятия в соответствии с Законом об абонентской плате от 21 апреля 2005 года.

Это не почтальоны, а специально уполномоченные работники. Они обязаны представить цель визита, сообщить проверяемому лицу, а также сообщить о полномочиях на проведение контрольных мероприятий по выполнению обязанности регистрации rtv-приемников и уплаты абонентской платы за их использование,

– говорится в сообщении.

Когда инспектор войдет в квартиру и обнаружит незарегистрированный приемник, то житель Польши можете получить штраф в 819 злотых за телевизор и 261 злотый за радио. Откуда эти суммы? Взимание эквивалентно 30 ставкам ежемесячного сбора.

Вместе с тем, впускать инспектора в дом никто не обязан, а потому никаких "последствий за запертую дверь" не будет.

Абонемент RTV: сколько нужно заплатить в 2023 году

Месячная плата за пользование радио составляет 8,70 злотых. За наличие телевизора и радио нужно заплатить 27,30 злотых. От оплаты освобождаются пенсионеры старше 75 лет, люди с инвалидностью и ветераны войны.