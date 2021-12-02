В Польщі роздадуть безплатні ялинки: як отримати різдвяне дерево
Джерело:The Warsaw
Ялинка – один з невіддільних атрибутів новорічних свят. Щороку люди витрачають чимало коштів на те, аби придбати справжню або штучну ялинку. Цього року у Варшаві вирішили безкоштовно роздати 1 000 хвойних дерев.
Безплатні різдвяні дерева даруватиме адміністрація району Бемово. Відповідно, отримати святковий атрибут матимуть змогу жителі цього столичного району.
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Як у Бемово роздаватимуть святкові дерева
Адміністрація району Бемово проведе розіграш серед місцевих жителів. Переможці отримають подарунки, серед яких 500 ялин у горщику та 500 кавказьких ялиць.
Висота ялиць складає 125 – 175 сантиметрів. Ялини у горщиках вдвічі менші: приблизно 60 – 70 сантиментів.
Як взяти участь в розіграші хвойних дерев
Щоб отримати святковий атрибут, потрібно зареєструватися на участь у розіграші, заповнивши анкету на сайті. Участь є повністю безкоштовною. Переможці оберуть у рандомний спосіб (тобто, випадково).
Імена тих, хто виграв ялицю чи ялину, оголосять 13 – 14 грудня. Забрати свій приз жителі Бемово зможуть 18 грудня у парку Park Górczewska.