Безплатні різдвяні дерева даруватиме адміністрація району Бемово. Відповідно, отримати святковий атрибут матимуть змогу жителі цього столичного району.

Цікаво Унікальна бонусна програма: як заробляти на міжнародних грошових переказах

Як у Бемово роздаватимуть святкові дерева

Адміністрація району Бемово проведе розіграш серед місцевих жителів. Переможці отримають подарунки, серед яких 500 ялин у горщику та 500 кавказьких ялиць.

Висота ялиць складає 125 – 175 сантиметрів. Ялини у горщиках вдвічі менші: приблизно 60 – 70 сантиментів.

Як взяти участь в розіграші хвойних дерев

Щоб отримати святковий атрибут, потрібно зареєструватися на участь у розіграші, заповнивши анкету на сайті. Участь є повністю безкоштовною. Переможці оберуть у рандомний спосіб (тобто, випадково).

Імена тих, хто виграв ялицю чи ялину, оголосять 13 – 14 грудня. Забрати свій приз жителі Бемово зможуть 18 грудня у парку Park Górczewska.