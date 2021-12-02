Бесплатные рождественские деревья будет дарить администрация Бемово. Соответственно, получить праздничный атрибут смогут жители этого столичного района.
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Как в Бемово будут раздавать праздничные деревья
Администрация района Бемово проведет розыгрыш среди местных жителей. Победители получат подарки, среди которых 500 елей в горшке и 500 кавказских пихт.
Высота пихт составляет 125 – 175 сантиметров. Ели в горшках вдвое меньше: примерно 60 – 70 сантиментов.
Как принять участие в розыгрыше хвойных деревьев
Чтобы получить праздничный атрибут, нужно зарегистрироваться на участие в розыгрыше, заполнив анкету на сайте. Участие является полностью бесплатным. Победители выберут рандомным способом (случайно).
Имена выигравших пихту или ель объявят 13 – 14 декабря. Забрать свой приз жители Бемово смогут 18 декабря в парке Park Górczewska.