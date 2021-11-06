Представляються співробітниками банку: у Польщі "працюють" російськомовні шахраї

Останнім часом у Польщі почастішали випадки телефонного шахрайства. Аферисти представляються співробітниками банку, щоб отримати доступ до банківського рахунку "жертви".

Людей "обслуговує" російськомовний "співробітник банку". Шахраї діють за дуже простою схемою.

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Як "працюють" російськомовні шахраї у Польщі

Вони телефонують на телефон з будь-якого номера. Піднявши слухавку, людина на іншому кінці дроту представляється співробітником банку. Шахрай переконуватиме, що з вашого рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Суму називають немаленьку, аби одразу налякати людину.

Потім "співробітник банку" уточнює, чи здійснювала людина таку транзакцію. Користуючись хвилюванням людини, шахраї ставлять декілька уточнювальних запитань, зокрема:

скільки грошей є на рахунку,

коли в останній раз ви користувалися додатком.

Також "співробітники банку" можуть попросити вас зробити переказ на "безпечний рахунок", щоб ваші гроші ніхто не вкрав. Звісно ж, робити цього не варто.

Як не стати жертвою шахраїв

Якщо вам дзвонить хтось, видається співробітником банку і просить назвати конфіденційну інформацію або здійснити будь-який платіж, вішайте слухавку, це шахрай. Також можете повідомити про такий дзвінок до банку.

У Мін'юсті України порадили:

не зазначати номер мобільного телефону, закріплений за платіжною карткою в оголошеннях;

не розголошувати номери мобільних телефонів близьких стороннім особам;

не передавати стороннім особам SMS-коди, які надходять на ваш номер.

Також зверніть увагу на те, що працівник банку не має права з'ясовувати або уточнювати особисті дані клієнта.

Ніколи нікому не повідомляйте: