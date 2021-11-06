Людей "обслуживает" русскоязычный "сотрудник банка". Мошенники действуют по очень простой схеме.

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Как "работают" русскоязычные мошенники в Польше

Они звонят по телефону с любого номера. Подняв трубку, человек на другом конце провода представляется сотрудником банка. Мошенник будет убеждать, что с вашего счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых. Сумму называют немаленькую, чтобы сразу испугать человека.

Затем "сотрудник банка" уточняет, совершал ли человек такую ​​транзакцию. Пользуясь волнением человека, мошенники задают несколько уточняющих вопросов, в частности:

сколько денег есть на счету,

когда в последний раз вы пользовались приложением.

Также "сотрудники банка" могут попросить вас сделать перевод на "безопасный счет", чтобы ваши деньги никто не украл. Конечно, делать этого не стоит.

Советуем! Если вам звонит кто-то, называя себя сотрудником банка и просит сказать конфиденциальную информацию или совершить любой платеж, вешайте трубку, это мошенник. Также можно сообщить о таком звонке в банк.

Как не стать жертвой мошенников

В Минюсте Украины посоветовали:

не указывать номер мобильного телефона, закрепленный за платежной картой в объявлениях;

не разглашать номера мобильных телефонов близких посторонним;

не передавать посторонним лицам SMS-коды, поступающие на ваш номер.

Также обратите внимание, что работник банка не имеет права выяснять или уточнять личные данные клиента.

Никогда никому не сообщайте: