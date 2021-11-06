Людей "обслуговує" російськомовний "співробітник банку". Шахраї діють за дуже простою схемою.

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Як "працюють" російськомовні шахраї у Польщі

Вони телефонують на телефон з будь-якого номера. Піднявши слухавку, людина на іншому кінці дроту представляється співробітником банку. Шахрай переконуватиме, що з вашого рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Суму називають немаленьку, аби одразу налякати людину.

Потім "співробітник банку" уточнює, чи здійснювала людина таку транзакцію. Користуючись хвилюванням людини, шахраї ставлять декілька уточнювальних запитань, зокрема:

скільки грошей є на рахунку,

коли в останній раз ви користувалися додатком.

Також "співробітники банку" можуть попросити вас зробити переказ на "безпечний рахунок", щоб ваші гроші ніхто не вкрав. Звісно ж, робити цього не варто.