Так, уже з 1 жовтня Poczta Polska підвищить ціни на відправлення по країні листів та посилок. Компанія пояснює це зростанням витрат і зменшенням кількості доставлених листів.

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Які тарифи діятимуть у пунктах Poczta Polska з 1 жовтня

У новому прейскуранті відправлення звичайного листа у форматі S коштуватиме 3,90 злотих, що на 30 грош більше, ніж зараз. Рекомендований лист S подорожчає з 6,50 до 6,80 злотих, посилка формату А – з 12 до 13 злотих, а підтвердження про отримання – з 2,80 до 3 злотих.

Для формату L, тобто посилок до 2 кілограмів, як і для економних листів, тариф не зміниться і становитиме 8 злотих. При цьому ціни на закордонні відправлення залишаться без змін.

До слова! Повний прайс-лист, який діятиме з жовтня, можна знайти на сайті Poczta Polska.

У своєму повідомленні Poczta Polska намагається заспокоїти поляків і переконати, що для пересічного жителя країни, який надсилає все менше листів, це не становитиме практично жодного навантаження для гаманця – мовиться про витрати у кілька злотих протягом року. В той час, як для самої компанії здорожчення послуг є важливим кроком.

Для нас навіть невелике коригування цін на послуги, є додатковим збільшенням доходів, що дозволить запустити нові поштові відділи та підтримувати ті, які розташовані в сільській місцевості і клієнти рідше їх відвідують,

– йдеться у заяві Poczta Polska.