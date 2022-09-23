Так, уже с 1 октября Poczta Polska повысит цены на отправку по стране писем и посылок. Компания объясняет это ростом издержек и уменьшением количества доставленных писем.
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Какие тарифы будут действовать в пунктах Poczta Polska с 1 октября
В новом прейскуранте отправка обычного письма в формате S будет стоить 3,90 злотых, что на 30 грош больше, чем сейчас. Рекомендованное письмо S подорожает с 6,50 до 6,80 злотых, посылка формата А – с 12 до 13 злотых, а подтверждение о получении – с 2,80 до 3 злотых.
Для формата L, то есть посылок до 2 килограммов, как и для экономных писем, тариф не изменится и составит 8 злотых. При этом цены на заграничные отправления останутся без изменений.
В своем сообщении Poczta Polska пытается успокоить поляков и убедить, что для рядового жителя страны, который отправляет все меньше писем, не будет практически никакой нагрузки для кошелька – говорится о расходах в несколько злотых в течение года. В то время как для самой компании удорожание услуг является важным шагом.
Для нас даже небольшая корректировка цен на услуги является дополнительным увеличением доходов, что позволит запустить новые почтовые отделы и поддерживать те, которые расположены в сельской местности и реже их посещают клиенты,
– говорится в заявлении Poczta Polska.