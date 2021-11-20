У Польщі планують створити інфолінію для іноземців, які потерпіли від злочинців

20 листопада 2021 , 20:28
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Джерело:

inPoland

Проєкт створення спеціальної гарячої лінії для іноземців, які стали жертвами злочинців у Польщі, хочуть реалізувати у Куявсько-Поморському воєводстві. Ініціативу підтримує Фонд внутрішньої безпеки.

Відповідну угоду вже підписали уповноважені особи у четвер, 18 листопада. Партнерами проєкту виступили воєводське управління, поліція та прикордонна служба Польщі.

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Детальніше про створення гарячої лінії для жертв злочинців

Створення спеціальної гарячої лінії для іноземців, які постраждали від дій законопорушників, має на меті підтримати емігрантів в Польщі та створити профілактичні умови для боротьби з транскордонною злочинністю.

Угоду про створення інфолінії підписали:

  • губернатор Куявсько-Поморського воєводства Міколай Богданович;
  • командир воєводської поліції Пьотр Лецеєвський;
  • командир прикордонної застави підполковник Рафал Гжейщак.
До слова, у Куявсько-Поморському воєводстві перебувають понад 100 тисяч іноземців. Кожного року дозволи на роботу отримують близько 40 тисяч емігрантів, з яких майже 90 % є громадянами України.
Автор: Орися Біленька