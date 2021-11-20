У Польщі планують створити інфолінію для іноземців, які потерпіли від злочинців

Проєкт створення спеціальної гарячої лінії для іноземців, які стали жертвами злочинців у Польщі, хочуть реалізувати у Куявсько-Поморському воєводстві. Ініціативу підтримує Фонд внутрішньої безпеки.

Відповідну угоду вже підписали уповноважені особи у четвер, 18 листопада. Партнерами проєкту виступили воєводське управління, поліція та прикордонна служба Польщі.

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Детальніше про створення гарячої лінії для жертв злочинців

Створення спеціальної гарячої лінії для іноземців, які постраждали від дій законопорушників, має на меті підтримати емігрантів в Польщі та створити профілактичні умови для боротьби з транскордонною злочинністю.

Угоду про створення інфолінії підписали:

губернатор Куявсько-Поморського воєводства Міколай Богданович ;

; командир воєводської поліції Пьотр Лецеєвський ;

; командир прикордонної застави підполковник Рафал Гжейщак.

До слова, у Куявсько-Поморському воєводстві перебувають. Кожного року дозволи на роботу отримують близько 40 тисяч емігрантів, з яких майже 90 % є громадянами України.