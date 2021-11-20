Соответствующее соглашение уже подписали уполномоченные лица в четверг, 18 ноября. Партнерами проекта выступили воеводское управление , полиция и пограничная служба Польши .

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Детальнее о создании горячей линии для жертв преступников

Создание специальной горячей линии для иностранцев, пострадавших от действий закононарушителей, направлено на поддержание эмигрантов в Польше и создание профилактических условий для борьбы с трансграничной преступностью.

Соглашение о создании инфолинии подписали:

губернатор Куявско-Поморского воеводства Николай Богданович ;

командир воеводской полиции Петр Лецеевский ;

командир пограничного залога подполковник Рафал Гжейщак .