Відповідну угоду вже підписали уповноважені особи у четвер, 18 листопада. Партнерами проєкту виступили воєводське управління, поліція та прикордонна служба Польщі.
Цікаво Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання
Детальніше про створення гарячої лінії для жертв злочинців
Створення спеціальної гарячої лінії для іноземців, які постраждали від дій законопорушників, має на меті підтримати емігрантів в Польщі та створити профілактичні умови для боротьби з транскордонною злочинністю.
Угоду про створення інфолінії підписали:
- губернатор Куявсько-Поморського воєводства Міколай Богданович;
- командир воєводської поліції Пьотр Лецеєвський;
- командир прикордонної застави підполковник Рафал Гжейщак.