У Польщі обмежили торгівлю у неділю: які винятки передбачені
31 січня 2022 , 23:34Читать новость на русском
Джерело:inPoland
У Польщі знову заборонили торгівлю у неділю. Відповідні зміни, внесені до законодавства, набирають чинності 1 лютого.
Відомо, що раніше магазинам вдавалося обходити заборону за допомогою надання поштових послуг. Відтепер супермаркети муситимуть продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність.
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Що ще відомо
Зауважують, що маркети зможуть вести торгівлю у чітко визначені неділі, тож люди матимуть змогу спланувати свої передсвяткові закупи. У 2022 році передбачено 7 таких днів:
- 30 січня;
- 10 квітня;
- 24 квітня;
- 26 червня;
- 28 серпня;
- 11 грудня;
- 18 грудня.