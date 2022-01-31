У Польщі обмежили торгівлю у неділю: які винятки передбачені

31 січня 2022 , 23:34
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Джерело:

inPoland

У Польщі знову заборонили торгівлю у неділю. Відповідні зміни, внесені до законодавства, набирають чинності 1 лютого.

Відомо, що раніше магазинам вдавалося обходити заборону за допомогою надання поштових послуг. Відтепер супермаркети муситимуть продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність.

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Що ще відомо

Зауважують, що маркети зможуть вести торгівлю у чітко визначені неділі, тож люди матимуть змогу спланувати свої передсвяткові закупи. У 2022 році передбачено 7 таких днів:

  • 30 січня;
  • 10 квітня;
  • 24 квітня;
  • 26 червня;
  • 28 серпня;
  • 11 грудня;
  • 18 грудня.
Важливо! За порушення заборони передбачений штраф у розмірі до 100 000 злотих. Ба більше, за повторні прецеденти можлива навіть кримінальна відповідальність. 
Автор: Ірина Буртик