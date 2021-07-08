Готельно-ресторанна сфера у Польщі потребує працівників: кого шукають

Готельно-ресторанний бізнес у Польщі нарешті почав оживати після пандемії. Ресторани та готелі готові приймати гостей, однак є недостатня кількість персоналу для обслуговування клієнтів. Так сталося тому, що багато людей, які втратили роботу в період карантину, більше не хочуть повертатися у цю сферу діяльності.

Крім того, польська молодь почала рідше тимчасову шукати роботу на час канікул. Також на брак працівників повпливав сезон відпусток. Багато людей хочуть використати дні відпочинку саме влітку.

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Шукають усіх спеціалістів

Значний дефіцит виник насамперед тому, що багато людей, які колись працювали у сфері обслуговування, все ще побоюються нової хвилі коронавірусу і її економічних наслідків, тому не ризикують повертатися до діяльності, яка, очевидно, знову опиниться під забороною, якщо загроза поширення вірусу зросте.

Ева Клімчук з агентства з працевлаштування GI Group розповідає, що зараз у Польщі можна знайти роботу на всіх посадах, дотичних до готельно-ресторанної галузі: від портьє і помічників кухарів до менеджерів готелів.

Робота може бути як сезонною, так і на постійній основі. Заповнити відкриті вакансії пропонують зокрема й емігрантам.