У Польщі неповнолітня місцева жителька збила українця на пішохідному переході

Інцидент стався напередодні вихідних. 16-річна дівчина не була достатньо уважною на дорозі й не змогла вчасно зупинитися перед пішохідним переходом.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п'ятницю, 8 жовтня, в Радомську. На місце аварії одразу ж прибули працівники місцевого штабу поліції.

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Деталі аварії

Близько 19:00 на вулиці Пшедборська автомобіль Peugeot збив на пішохідному переході молодого чоловіка. За кермом авто була 16-річна громадянка Польщі, а потерпілим виявився 24-річний громадянин України. Чоловік переходив дорогу, а водійка Peugeot знехтувала правилами дорожнього руху і не зупинилася перед розміткою.

Після аварії українця відправили до лікарні. Відомо, що травми, які він отримав в результаті ДТП, не є серйозними. Тож життю та здоров'ю юнака нічого не загрожує.

Поліція перевірила винуватицю аварії та потерпілого українця на тверезість. Вмісту алкогольних речовин не виявили ні в організмі українця, ні в місцевої жительки.