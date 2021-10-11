Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 8 октября, в Радомске. На место аварии сразу же прибыли сотрудники местного штаба полиции.

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Детали аварии

Около 19:00 на улице Пшедборська автомобиль Peugeot сбил на пешеходном переходе молодого человека. За рулем авто была 16-летняя гражданка Польши , а пострадавшим оказался 24-летний гражданин Украины . Мужчина переходил дорогу, а водитель Peugeot пренебрегла правилами дорожного движения и не остановилась перед разметкой.

После аварии украинца отправили в больницу. Известно, что травмы, которые он получил в результате ДТП, не являются серьезными. Поэтому жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Полиция проверила виновницу аварии и пострадавшего украинца на трезвость. Содержания алкогольных веществ не обнаружили ни в организме украинца, ни в местной жительницы.