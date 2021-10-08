Інцидент стався 7 жовтня. Українець, який скоїв злочин, проживає у Влоцлавеку.

Цікаво 750 мільярдів євро за останні 5 років: грошові перекази українців додому суттєво збільшилися

Що відомо про дії українця

Черговий штабу Могільно о 4:25 ранку отримав повідомлення у якому йшлося про те, що невідомий чоловік кидає каміння у припарковані автомобілі на вулиці Паднівській.

Після отримання сигналу поліцейські вирушили на місце події. Коли правоохоронці прибули, то помітили на місці хулігана, який виліз на капот пошкодженого ним Volkswagen Passat.

Особу зловмисника швидко встановили. Ним виявився 22-річний українець. В організмі молодика було 0,6 проміле алкоголю.

Поліцейські також сконтактувалися з власником Volkswagen Passat. Завдані збитки було оцінено у 12 тисяч злотих (близько 84 тисячі гривень). В автомобіля побиті вікна, дзеркала та фари, є багато вм'ятин на кузові.

Винуватець інциденту буде притягнутий до суду за свій вчинок. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Також нещодавно троє п'яних українців підпалили птахоферму у Польщі.