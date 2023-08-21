З Польщі масово їдуть українці: названо причину

Останнім часом на підприємствах, у готелях, на будівництві, окрім поляків, переважно працюють громадяни України. Однак приплив іммігрантів з віддалених країн щомісяця невпинно зростає. Зокрема, люди з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу дедалі частіше приєднуються до робочої сили.

Читайте також Українці за кордоном зможуть отримувати деякі держвиплати поштовими переказами: як це буде

У нещодавній доповіді експерт з ринку праці Анна Судольська підкреслила змінну динаміку на європейському ринку праці. Оскільки все більше поляків їдуть до Німеччини в пошуках високооплачуванішої роботи, кількість українських працівників у Польщі помітно зменшилася. Судольська стверджує, що останнім часом привабливість роботи, зокрема сезонної, для українців зменшилася.

За її словами, у 2022 році "кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України". Очікується, що ця популяція заповнить кадрові прогалини та внесе внесок у загальну робочу силу в різних секторах.

Сьогодні ми бачимо, що 70 – 8 0% з цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи деінде на роботу,

– говорить Судольська.

Щоб задовольнити попит на робочу силу, власникам бізнесу рекомендується створювати середовище, яке заохочуватиме українських громадян залишатися в Польщі.

Управління соціального страхування Польщі підкреслило необхідність інтенсифікованих програм навчання та покращення умов праці, враховуючи поширені демографічні моделі. Оскільки кількість українців, потрібних у різних галузях, продовжує зростати, сприяння їх утриманню стало пріоритетом.

Через масовий від'їзд українців у Польщі бракує працівників / Фото UnSplash

Хто з українців планує залишитися в Польщі?

Це питання дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому дуже залежать від віку біженців. Молодь частіше планує затриматись на рік і довше, а от старші люди – поспішають повернутися додому.

Наміри українців у Польщі такі:

18 – 25 років: 21% хочуть залишитися у Польщі, а 12% – повернутися в Україну;

26 – 35 років: 26% мають намір залишитися, а 36% – повернутися в Україну;

36 – 45 років: на 13% більше громадян України мають намір залишитися в Польщі, ніж тих, хто хоче повернутися додому;

від 45 років: хочуть залишитися в Польщі 5%, а повернутися додому 12%.