Громадяни України тепер матимуть можливість отримувати пенсії та інші соціальні виплати поштовими переказами. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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З метою забезпечення більшої зручності для українців, які проживають за межами країни, АТ "Укрпошта" анонсувала новий проєкт, який спрощує міжнародні поштові перекази для виплати пенсій та грошової допомоги.

У межах експериментального проєкту передбачено здійснення виплат міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України,

– зазначили у Мінреінтеграції.

Ця ініціатива спрямована на спрощення процесу для осіб, які раніше покладалися на отримання своїх фінансових вигод через традиційну пошту, особливо тих, хто не має банківських рахунків в уповноважених фінансових установах.

Як скористатися новою послугою?

Для отримання таких виплат за межами України необхідно буде надіслати до АТ "Укрпошта" відповідну заяву у паперовій або електронній формі. Міжнародний поштовий переказ буде доставлений у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява.

Насамперед скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги зможуть українці у Польщі, одержувач отримає виплату у польських злотих. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах. Така послуга буде безплатною.

Подати заяву для отримання виплат поштовими переказами можна одним із цих способів:

заповнити відповідну онлайн-форму на вебсайт "Укрпошти";

заповнити заяву в паперовому вигляді (приклад доступний тут) та надіслати її за адресою: АТ "Укрпошта", вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, Україна, індекс 01001 (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, Ukraine, 01001). Обов'язково вказати на конверті "пенсія переказом".

Міжнародні поштові перекази будуть доставлятися до адреси, на якій перебуває заявник, один раз на місяць, наступний місяць після подачі заявки. Оплата буде здійснюватися в валюті країни, де перебуває одержувач.

Як отримати пенсію та грошові виплати за кордоном / Фото minre.gov.ua

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