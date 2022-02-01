Відповідний законопроєкт вже з'явився у польському Сеймі. Документ передбачає чимало нововведень, пов'язаних з коронавірусом.

Важливо Як українець з Донецька створив у Польщі телебачення для мігрантів: інтерв'ю з Дмитром Кругловим

Компенсація для тих, хто захворів на коронавірус на роботі

У законопроэкті мовиться про те, що той, хто підозрює, що заразився COVID-19 на роботі, може вимагати компенсацію від того, хто не здав тест на коронавірус.

Працівник може подати заяву до роботодавця про порушення справи про компенсацію за зараження коронавірусом від працівника, який не пройшов діагностичне обстеження на COVID-19,

– мовиться у проєкті закону.

Цікаво! Нові правила в рівній мірі поширюються на вакцинованих і нещеплених.

Тестування на коронавірус раз на тиждень

Нові положення не дозволяють роботодавцю вимагати від працівника довідку про щеплення. У новому проєкті також зазначено, що працівник може безкоштовно проводити тест на коронавірус раз на тиждень.

Зауважимо, що з 27 січня жителі Польщі зможуть безкоштовно зробити антигенний тест на COVID-19 в польських аптеках. Скерування від лікаря при цьому не є обов'язковим.