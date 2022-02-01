Соответствующий законопроект уже появился в польском Сейме. Документ предусматривает немало новшеств, связанных с коронавирусом.

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Компенсация для заболевших коронавирусом на работе

В законопроекте говорится о том, что подозревающий заразившийся COVID-19 на работе может требовать компенсацию от того, кто не сдал тест на коронавирус.

Работник может подать заявление к работодателю о возбуждении дела о компенсации за заражение коронавирусом от работника, не прошедшего диагностическое обследование на COVID-19,

– говорится в проекте закона.

Интересно! Новые правила в равной степени распространяются на вакцинированных и непривитых.

Тестирование на коронавирус раз в неделю

Новые положения не позволяют работодателю требовать от работника справки о прививках. В новом проекте также говорится, что работник может бесплатно проводить тест на коронавирус раз в неделю.

С 27 января жители Польши смогут бесплатно сделать антигенный тест на COVID-19 в польских аптеках. Направление от врача при этом не обязательно.