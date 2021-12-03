У Польщі дозволили вакцинувати дітей від 5 років: коли почнуться щеплення

Влада Польщі оголосила про початок вакцинації проти коронавірусної інфекції для дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення для цієї вікової категорії стануть доступними вже з 13 грудня цього року.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска. Раніше у Польщі дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей від 12 років за згодою батьків.

Цікаво Шість квадратних метрів "добра": як українці почали бізнес з найменшої кав'ярні в Польщі

Детальніше про вакцинацію дітей від 5 років в Польщі

З 13 грудня все почнеться. Ми плануємо, що до цього дня до нас дійдуть призначені для цієї вікової групи вакцини,

– заявив Вальдемар Краска.

Щепитимуть дітей виключно препаратом Comirnaty від американської компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech. Саме цю вакцину рекомендувало для неповнолітніх Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).

, що вакцинація проти коронавірусу розпочалася у Польщі 27 грудня 2020 року та є добровільною. Два щеплення у країні вже зробили майже 54% населення.





