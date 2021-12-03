Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска . Ранее в Польше разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от 12 лет после согласия родителей.

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С 13 декабря все начнется. Мы планируем, что до того дня к нам дойдут предназначенные для этой возрастной группы вакцины,

– заявил Вальдемар Краска.

Будут прививать детей исключительно препаратом Comirnaty от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech . Именно эту вакцину рекомендовало для несовершеннолетних Европейское агентство по лекарственным средствам.

Напомним , что вакцинация против коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года и является добровольной. Две прививки в стране уже сделали почти 54% населения.





