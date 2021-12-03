Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска. Раніше у Польщі дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей від 12 років за згодою батьків.
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Детальніше про вакцинацію дітей від 5 років в Польщі
З 13 грудня все почнеться. Ми плануємо, що до цього дня до нас дійдуть призначені для цієї вікової групи вакцини,
– заявив Вальдемар Краска.
Щепитимуть дітей виключно препаратом Comirnaty від американської компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech. Саме цю вакцину рекомендувало для неповнолітніх Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).