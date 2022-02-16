Втім, зробив він це зовсім не через докори сумління. Причина: він просто втомився переховуватися від правосуддя. Принаймні, так пояснив правоохоронцям.

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Порушник сам здався поліції

Інцидент стався у місті Красник Люблінського воєводства. Правопорушник прийшов до місцевого відділення поліції у понеділок, 14 лютого. Він пояснив, що йому набридло ховатися від слідства. Правоохоронці були дуже здивовані. Виявилося, що цей 33-річний чоловік перебував був оголошений у розшук через крадіжки.

Чоловіка відправили за ґрати

За словами Павела Целічка з головного управління поліції у Краснику, колишній втікач приніс із собою 2 валізки, наповненіми речима. Тепер йому доведеться відповісти за скоєне. Чоловіка вже доставили до в'язниці, він відбуватиме покарання упродовж понад 5 місяців.

Зверніть увагу! Як уточнили польські правоохоронці, чоловік переховувався від правоохоронних органів ще ж жовтня 2021 року.