Впрочем, сделал он это вовсе не из-за угрызений совести. Причина другая: он просто устал скрываться от правосудия. По крайней мере, так объяснил правоохранителям.

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Нарушитель сам сдался полиции

Инцидент произошел в городе Красник Люблинского воеводства. Правонарушитель пришел в местное отделение полиции в понедельник, 14 февраля. Он объяснил, что ему надоело укрываться от следствия. Правоохранители были очень удивлены. Оказалось, что этот 33-летний мужчина был объявлен в розыск из-за воровства.

Мужчину отправили за решетку

По словам Павела Целичко из главного управления полиции в Краснике, бывший беглец принес с собой 2 чемодана, наполненными вещами. Теперь ему придется ответить за содеянное. Мужчину уже доставили в тюрьму, он будет отбывать наказание более 5 месяцев.

Обратите внимание! Как уточнили польские правоохранители, мужчина скрывался от правоохранительных органов еще октября 2021 года.