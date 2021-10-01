Насправді екодуки є доволі поширеними у різних частинках Європи. Перші переходи для тварин там почали будувати ще у 50 роках. Сталося це у Франції.

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Позитивний досвід французів швидко перейняли сусіди, тож мости для тварин почали зводити у всій Європі, зокрема в:

Нідерландах,

Швейцарії,

Німеччині.

А до 70-х років екодуки набули поширення в США, Канаді, Японії та Китаї. Як пише видання Inzynieria, у Польщі перші переходи для тварин з'явилися у 1996 році. Відтоді до 2016 року збудували 2577 переправ. І ця кількість продовжує рости.

Який вигляд мають екодуки у Польщі: дивіться вражаюче відео

Для чого потрібні екодуки

Переправи або мости для тварин мають 2 очевидних і необхідних призначення:

Вони дають змогу фауні вільно мігрувати між двома частинами штучно розділеного людиною простору. Захищають автомобілістів від зіткнення з великими дикими тваринами.

Коли екодуки з'являться в Україні

На батьківщині захистом диких тварин опікується організація WWF-Україна. У межах міжнародного екологічного проєкту SaveGREEN експерти WWF-Україна планують збудувати перший перехід для тварин. Він має з'явитися до 2022 року у Закарпатській області.

В Україні поки немає жодного справжнього екопереходу чи екодуку, крім окремих тунелів для плазунів. Ми лише розпочинаємо свій шлях у цьому напрямку,

– пояснив координатор проєкту SaveGREEN в Україні Тарас Ямелинець.

У 2018 році уряд схвалив нову транспортну стратегію України на період до 2030 року у якій врахував пропозиції WWF-Україна щодо екологізації транспортної інфраструктури та необхідності врахування екологічних переходів для диких тварин у її плануванні.

Як розповів Ямелинець, проєкт будівництва екодуків в Україні співфінансується з фондів Європейського Союзу. Період реалізації з 1 липня 2020 до 31 грудня 2022.